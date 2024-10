Blitz della polizia all’Esselunga di Milano: quattro arresti per un furto in supermercato (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’operazione rapida della polizia ha portato all’arresto di quattro persone in un supermercato di Milano, evidenziando le dinamiche spesso insidiose della microcriminalità. Nella mattinata di martedì 22 ottobre, gli agenti della squadra mobile hanno fatto scattare le manette per un 37enne colto in flagrante mentre rubava il portafogli di un anziano di 85 anni. I complici, due uomini di 32 e 34 anni e una donna di 36 anni, sono stati anch’essi indagati per il loro coinvolgimento nella vicenda. La dinamica del furto L’operazione della polizia ha avuto inizio in via San Michele del Carso, dove gli agenti della Sesta sezione hanno notato il 37enne, sospettato di aver seguito un anziano. Gaeta.it - Blitz della polizia all’Esselunga di Milano: quattro arresti per un furto in supermercato Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’operazione rapidaha portato all’arresto dipersone in undi, evidenziando le dinamiche spesso insidiosemicrocriminalità. Nella mattinata di martedì 22 ottobre, gli agentisquadra mobile hanno fatto scattare le manette per un 37enne colto in flagrante mentre rubava il portafogli di un anziano di 85 anni. I complici, due uomini di 32 e 34 anni e una donna di 36 anni, sono stati anch’essi indagati per il loro coinvolgimento nella vicenda. La dinamica delL’operazioneha avuto inizio in via San Michele del Carso, dove gli agentiSesta sezione hanno notato il 37enne, sospettato di aver seguito un anziano.

