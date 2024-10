Anteprima24.it - Benevento-Casertana, dopo la riunione del pre-Gos stabilite limitazioni al traffico

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ già in moto la macchina organizzativa per il derbyin programma domenica pomeriggio (ore 15:30) al “Ciro Vigorito”. Ladel pre-Gos che si è svolta in Questura ha stabilito, per motivi di ordine pubblico “l’istituzione del divieto di transito nel tratto compreso tra via Vitelli e il piazzale degli Atleti (comprensivo degli accessi da via Pascucci e via Pennella). L’ordinanza sarà in vigore dalle 12 alle 18 del 27 ottobre e comunque fino a conclusione del dispositivo di ordine pubblico”. L'articololadel pre-Gosalproviene da Anteprima24.it.