Beirut: l’obiettivo del fotografo ‘ferma’ il missile prima dell’impatto col palazzo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il colpo d’occhio e il sangue freddo del fotografo Bilal Hussein dell’Associated Press ha fermato l’attimo in cui una bomba sganciata da un aereo israeliano colpisce un edificio a Ghobeiri, quartiere nella zona meridionale di Beirut durante uno degli ormai quotidiani raid dei caccia di Tel Aviv in Libano (AP Photo/Bilal Hussein) Lapresse.it - Beirut: l’obiettivo del fotografo ‘ferma’ il missile prima dell’impatto col palazzo Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il colpo d’occhio e il sangue freddo delBilal Hussein dell’Associated Press ha fermato l’attimo in cui una bomba sganciata da un aereo israeliano colpisce un edificio a Ghobeiri, quartiere nella zona meridionale didurante uno degli ormai quotidiani raid dei caccia di Tel Aviv in Libano (AP Photo/Bilal Hussein)

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le foto e i video di un missile israeliano che distrugge un palazzo a Beirut - In particolare Bilal Hussein, un fotografo di Associated Press, si trovava davanti alla palazzina colpita ed è riuscito a riprendere l’attacco fotogramma per fotogramma. Nella sequenza di foto qui ... (ilpost.it)

Israele bombarda ancora Beirut: raid sulla conferenza stampa di Hezbollah. Blinken incontra Netanyahu a Gerusalemme - Il sud di Beirut continua a essere bersaglio dei bombardamenti israeliani. I media statali libanesi hanno dato notizia martedì di un attacco israeliano contro la zona meridionale di Beirut, durante un ... (ilfattoquotidiano.it)

Tra le macerie di Jnah, Beirut è come Gaza. Tre famiglie uccise: “Qui nessun miliziano” - In una nuova offensiva contro gli ospedali, l’Idf ha colpito lunedì la zona sciita legata al partito del portavoce del parlamento Berri che conduce le ... (repubblica.it)