Basket emergenza alluvione | rinviata la partita tra Fortitudo Bologna e Avellino

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tramite il proprio sito, laha comunicato il rinvio dellacontro, valida per il campionato di Serie A2 die in programma domenica 27 ottobre al PalaDozza. E’ infatti arrivata una richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale, che spiega come “il PalaDozza sta ospitando le colonne mobili di Protezione Civile delle Regioni Campania e Veneto, la colonna nazionale Croce Rossa Italia e Associazione nazionale Misericordia, che stanno lavorando in città per fornire il proprio sostegno in seguito all’che ha interessato in questi giorni la città e la provincia di“. Fino a cessata, dunque, ogni tipo di attività prevista al palazzetto sarà posticipata a data da destinarsi.latraSportFace.