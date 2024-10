“Avetrana-Qui non è Hollywood”: il tribunale di Taranto blocca la messa in onda Ricorso urgente del sindaco del paese (Di mercoledì 23 ottobre 2024) bloccata la messa in onda della serie “Avetrana – Qui non è Hollywood”, targata Disney+. Questa la decisione del tribunale di Taranto, dopo il Ricorso d’urgenza presentato dal sindaco di Avetrana. Il 5 novembre l’udienza. L'articolo “Avetrana-Qui non è Hollywood”: il tribunale di Taranto blocca la messa in onda <small class="subtitle">Ricorso urgente del sindaco del paese</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - “Avetrana-Qui non è Hollywood”: il tribunale di Taranto blocca la messa in onda Ricorso urgente del sindaco del paese Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)ta laindella serie “– Qui non è”, targata Disney+. Questa la decisione deldi, dopo ild’urgenza presentato daldi. Il 5 novembre l’udienza. L'articolo “-Qui non è”: ildilain deldel proviene da Noi Notizie..

Avetrana fa causa a Walt Disney - e il tribunale di Taranto le dà ragione - Il 25 ottobre doveva andare in onda la fiction sul caso Scazzi del regista Pippo Mezzapesa. Ma alcuni tribunali, e alcuni sindaci, continuano a bloccare la cultura, l’informazione e l’impresa, trasferendole dalla realtà ai tribunali. Da noi contattata, Piera De Padova, gestore di Masseria Bosco, una delle più grandi strutture di Avetrana, ci ha detto che “per noi il caso Scazzi non ha influito sulle presenze perché abbiamo prevalentemente turismo straniero, che ha segnato un aumento del 25 per cento nel 2024”. (Ilfoglio.it)

