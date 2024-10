Lortica.it - Aretini cervelli fini!??

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Uomini illustri e d’ingegno in ogni disciplina ha sempre avuto questa terra, iniziando da Gaio Cilnio Mecenate, confidente di Augusto. Lo stesso Vasari mette in bocca a Michelangelo: “Se io ho nulla di buono in quest’ingegno, esso è venuto dalla sottigliezza dell’aria del vostro paese di Arezzo”. Di Arezzo parlano anche i sassi, per la storia, l’arte e la musica, e per tutto quello che si è potuto ritrovare, nonché per quanto ci hanno portato via i fiorentini o nascosto sotto cumuli di terra (resti dell’antico foro).