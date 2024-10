10 artisti, 10 video, 10 imprese: un progetto video per vivere l’arte e il territorio (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nato dalla collaborazione tra PEO Comunicazione Culturale e d’Impresa e l’Associazione Culturale Art Maiora, ImpresaCultura rappresenta una sinergia unica che mette in connessione l’eccellenza imprenditoriale con la creatività artistica. L’idea del progetto nasce nel 2020, nel tragico periodo della pandemia, con la forte volontà di dedicare attenzione al patrimonio culturale bergamasco, fatto di luoghi e artisti. Ora, alla sua terza edizione, il progetto introduce la tradizione del restauro, mettendo in risalto il valore della conservazione e della rinascita del patrimonio culturale attraverso il racconto di storie di maestri artigiani del restauro. Bergamonews.it - 10 artisti, 10 video, 10 imprese: un progetto video per vivere l’arte e il territorio Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nato dalla collaborazione tra PEO Comunicazione Culturale e d’Impresa e l’Associazione Culturale Art Maiora, ImpresaCultura rappresenta una sinergia unica che mette in connessione l’eccellenza imprenditoriale con la creativitàca. L’idea delnasce nel 2020, nel tragico periodo della pandemia, con la forte volontà di dedicare attenzione al patrimonio culturale bergamasco, fatto di luoghi e. Ora, alla sua terza edizione, ilintroduce la tradizione del restauro, mettendo in risalto il valore della conservazione e della rinascita del patrimonio culturale attraverso il racconto di storie di maestri artigiani del restauro.

