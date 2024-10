Zonawrestling.net - WWE Sembra vicino il ritorno di Shinsuke Nakamura a SmackDown

(Di martedì 22 ottobre 2024)ha vissuto una carriera in WWE molto altalenante: dopo aver lasciato la NJPW circa otto anni fa, il wrestler si è imposto come una figura chiave in quel di NXT e dopo un primo periodo di ambientamento, il wrestler vinse la Royal Rumble 2018 prima di vivere un lungo periodo in ombra. Dopo parecchi alti e bassi, il wrestler nipponicova essere uno sfidante molto accreditato per Cody Rhodes e il suo titolo, ma la sua ultima apparizione in TV risale ormai al RAW del 22 aprile. Dopo aver fatto parte anche dei tour live della WWE (in Italia, in quel di Bologna, ha sfidato nel main event proprio l’American Nightmare),è scomparso dai radar ed è stato appena annunciato che lotterà in Giappone all’inizio del 2025. Secondo PWInsider,sarà anel prossimo episodio, l’ultimo live prima di Crown Jewel.