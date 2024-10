Wta Tokyo 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 23 ottobre (Di martedì 22 ottobre 2024) Il programma con gli orari e l’ordine di gioco completo di mercoledì 23 ottobre al torneo Wta di Tokyo 2024. Dopo le due giornate dedicate al primo turno, che ha visto subito l’uscita di scena di Elisabetta Cocciaretto, unica italiana in gara, si prosegue ora con la prima metà delle partite del secondo turno. Si inizia con Gracheva-Fernandez, ma occhi puntati anche su Andreesco-Haddad Maia, che chiuderà la giornata. CENTER COURT Ore 04:00 – Gracheva vs (8) Fernandez a seguire – (6) Shnaider vs Tomova a seguire – Ishii vs Sonmez a seguire – Andreesco vs (2) Haddad Maia Wta Tokyo 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 23 ottobre SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ilcon glie l’dicompleto di23al torneo Wta di. Dopo le due giornate dedicate al primo turno, che ha visto subito l’uscita di scena di Elisabetta Cocciaretto, unica italiana in gara, si prosegue ora con la prima metà delle partite del secondo turno. Si inizia con Gracheva-Fernandez, ma occhi puntati anche su Andreesco-Haddad Maia, che chiuderà la giornata. CENTER COURT Ore 04:00 – Gracheva vs (8) Fernandez a seguire – (6) Shnaider vs Tomova a seguire – Ishii vs Sonmez a seguire – Andreesco vs (2) Haddad Maia Wtadi23SportFace.

WTA Tokyo 2024 - Elisabetta Cocciaretto cede all’esordio in due set a McCartney Kessler - La statunitense, però, risponde vincendo 8 dei successivi 9 punti giocati, trovando rapidamente il 2-2. Nella seconda partita l’azzurra si prende subito un break di vantaggio, concretizzando la quarta opportunità, portandosi poi sul 2-0. La nordamericana, tuttavia, si riporta in vantaggio al termine di un lunghissimo settimo gioco, nel quale alla sesta palla break toglie ancora il servizio ... (Oasport.it)

Wta Tokyo 2024 - Cocciaretto eliminata al primo turno : vince Kessler 6-3 6-3 - Nel sesto game, la marchigiana si riporta in parità, salvo poi perdere nuovamente il turno in battuta per due volte consecutive, senza riuscire a sfruttare altre due palle break nell’ottavo gioco. La partita si apre con due palle break per Cocciaretto già nel secondo game, ma è l’azzurra a perdere il turno al servizio nel gioco successivo. (Sportface.it)

Tabellone Wta Tokyo 2024 : risultati e accoppiamenti - . (7) Frech 1-6 6-4 6-3 (WC) Kenin b. La cinese, dopo il forfait a Ningbo, prova a mettere nelle gambe altre partite in vista delle Finals, mentre per le altre giocatrici del seeding questo evento potrebbe rappresentare un’ottima chance per raccogliere punti pesanti. Zheng Qinwen e Beatriz Haddad Maia sono le prime due teste di serie di quello che è l’ultimo ‘500’ della stagione femminile. (Sportface.it)