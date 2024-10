Volley. ValdarnInsieme fa il suo esordio in casa (Di martedì 22 ottobre 2024) Arezzo, 22 ottobre 2024 – Per la terza giornata del campionato Nazionale B2 ValdarnInsieme farà il suo esordio domenica prossima al palazzetto del Matassino contro Baia del Marinaio Cecina e potrà contare sul sostegno del pubblico. Di fronte una squadra, Cecina, che anche se non ha raccolto ancora punti non va assolutamente sottovalutata, primo perché ha più gioco nel motore rispetto alle valdarnesi, secondo perché arriverà in Valdarno vogliosa di smuovere la classifica, terzo perché è guidata da un ottimo allenatore che saprà sicuramente trovare la quadra. Appuntamento a domenica alle 17,30. Lanazione.it - Volley. ValdarnInsieme fa il suo esordio in casa Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Arezzo, 22 ottobre 2024 – Per la terza giornata del campionato Nazionale B2farà il suodomenica prossima al palazzetto del Matassino contro Baia del Marinaio Cecina e potrà contare sul sostegno del pubblico. Di fronte una squadra, Cecina, che anche se non ha raccolto ancora punti non va assolutamente sottovalutata, primo perché ha più gioco nel motore rispetto alle valdarnesi, secondo perché arriverà in Valdarno vogliosa di smuovere la classifica, terzo perché è guidata da un ottimo allenatore che saprà sicuramente trovare la quadra. Appuntamento a domenica alle 17,30.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Volley. ValdarnInsieme fa il suo esordio in casa - Arezzo, 22 ottobre 2024 – Per la terza giornata del campionato Nazionale B2 ValdarnInsieme farà il suo esordio domenica prossima al palazzetto del Matassino contro Baia del Marinaio Cecina e potrà con ... (lanazione.it)

Prima giornata negativa per la Unomaglia Valdarninsieme, sconfitta a Genova - Esordio in campionato che non ha sorriso alla Unomaglia Valdarninsieme, che contro la forte Rimont Progetti Genova ha perso 3-1 al termine di un partita ben giocata da entrambe le squadre. Con la sola ... (valdarnopost.it)

Pallavolo. Sconfitta la UnoMaglia ValdarnInsieme e vittoria per la Volley Arno Montevarchi - Arezzo, 16 ottobre 2024 – Per la prima giornata del campionato Nazionale B2 Femminile la Rimont Progetti Genova ha battuto UnoMaglia ValdarnInsieme 3-1. Esordio che non sorride alla Uno Maglia che, in ... (lanazione.it)