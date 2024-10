Venezia mostra fotografica Viaggiare | è incontrare sguardi volti persone

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di martedì 22 ottobre 2024) Scuola Grande S. Teodoro, dal 26 ottobre al 6 novembre 2024 Presentazione dell’autore La: è”, ospitatapresso la Scuola Grande S. Teodoro didal 26 ottobre al 6novembre 2024, presenta una selezione delle fotografie che ho scattatodurante i miei viaggi a Sydney, Melbourne, New York e in quattordici paesitra i tanti che ho visitato: Sri Lanka, Bangladesh, Vietnam, Cambogia,India, Ladakh, Iran, Uzbekistan, Etiopia, Kenya, Madagascar, Paraguay,Argentina e Brasile. Ogni viaggio è stato un percorso alla ricerca di qualcosa di più profondorispetto al semplice atto del “vedere” o del “visitare” i luoghi. Ho semprecercato di andare oltre il classico concetto di turismo, mettendomi inascolto attivo delle realtà in cui mi trovavo, rispettandone le differenze ele particolarità.