Urbanistica, Albano: “Sia casa che servizi, dobbiamo leggere mutamenti sociali” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Interessante che si parli di abitare, parola che comprende non solo l'immobile ma anche i servizi, oggi importanti per la qualità della vita. E' un tema legato alla visione dei giovani. Ci sono mutamenti nella società che dobbiamo saper leggere". Lo ha detto Lucia Albano, sottosegretaria ministero Economia e Finanze, parlando durante il Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Interessante che si parli di abitare, parola che comprende non solo l'immobile ma anche i, oggi importanti per la qualità della vita. E' un tema legato alla visione dei giovani. Ci sononella società chesaper". Lo ha detto Lucia, sottosegretaria ministero Economia e Finanze, parlando durante il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il primo anno della nuova era Dazn : prezzi alti - meno servizi. E dobbiamo pure augurarci che duri - La ricetta non piace ai tifosi ma questo è il grande equivoco dei diritti tv del pallone: costano troppo per essere redditizi, le emittenti si dissanguano per aggiudicarseli e poi rischiano di schiantarsi, come dimostra la storia recente, da Mediaset a Sky (l’unica che ci ha guadagnato, ma fino a un certo punto tanto che poi li ha mollati e ora non li rimpiange particolarmente), fino appunto a ... (Ilfattoquotidiano.it)