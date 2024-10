Urbanistica, Albano: “Sia casa che servizi, dobbiamo leggere mutamenti sociali” (Di martedì 22 ottobre 2024) Così la sottosegretaria ministero Economia e Finanze, parlando durante il panel 'Housing, dall’emergenza a un piano comune per l’abitare', nel corso della conferenza organizzata da Adnkronos/Eurofocus 'La nuova Commissione Ue: un accento su Difesa, Mediterraneo e Housing' "Interessante che si parli di abitare, parola che comprende non solo l'immobile ma anche i servizi, oggi importanti Sbircialanotizia.it - Urbanistica, Albano: “Sia casa che servizi, dobbiamo leggere mutamenti sociali” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Così la sottosegretaria ministero Economia e Finanze, parlando durante il panel 'Housing, dall’emergenza a un piano comune per l’abitare', nel corso della conferenza organizzata da Adnkronos/Eurofocus 'La nuova Commissione Ue: un accento su Difesa, Mediterraneo e Housing' "Interessante che si parli di abitare, parola che comprende non solo l'immobile ma anche i, oggi importanti

