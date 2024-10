Iodonna.it - Un sapiente restyling ha trasformato il capospalla in tweed bianco in un abito da sera per splendere sul tappeto rosso della Festa del Cinema

(Di martedì 22 ottobre 2024) È un’habitué sul red carpet alladeldi Roma, e stupisce sempre. Miriam Leone ha presentato la tanto attesa serie Miss Fallaci, il progetto con cui tornerà sugli schermi in Rai nel 2025 vestendo i pannigrande giornalista. «Questa serie mi ha rubato l’anima», ha confessato con passione Leone, che è riuscita a catturare l’attenzione e l’emozione del pubblico ecritica, dimostrando ancora una volta la sua straordinaria versatilità. Ma la sua presenza al festival è degna di nota anche per il look sfoggiato.