Tyler Hamilton il gregario di Armstrong | Mi dicevano che le trasfusioni erano per la salute L’ho perdonato

(Di martedì 22 ottobre 2024)vinse la Liegi-Bastogne-Liegi nel 2003 e fu secondo al Giro d’Italia 2002, ma il suo nome è inequivocabilmente legato al doping: alle Olimpiadi di Atene 2004 conquistò la medaglia d’oro nella cronometro ma venne trovato positivo a un’emotrasfusione e venne squalificato per due anni. Il ciclista venne coinvolto anche nell’Operacion Puerto, anche se poi fu escluso dalle indagini relative prima di ritirarsi nel 2009.fu anche uno dei grandi gregari di Lancealla US Postal e lo accompagnò verso i suoi trionfi al Tour de France tra il 1999 e il 2002, poi tolti allo statunitense per il suo dichiarato utilizzo di sostanze dopanti. Il classe 1971, che ha scritto il libro “The Secret Race” per raccontare il dietro le quinte di certe pratiche, è tornato a parlare nel podcast The Roadman: “Odiavo le, sia che il sangue entrasse che uscisse.