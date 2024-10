Gamberorosso.it - "Troppi turisti a Capri, servono numero chiuso e sbarchi limitati". Parla il sindaco Paolo Falco

(Di martedì 22 ottobre 2024) «Fissare undisull’isola diper fasce orarie; introdurre il parere delnella programmazione degli approdi». Ildi, eletto a giugno di quest'anno, in un'intervista al Sole24ore torna sul problema dell'overtourism come aveva fatto già nei primi mesi del suo mandato. Secondo il primo cittadino, sono le grandi compagnie di navigazione e gli operatori crocieristici «i primi responsabili diincontrollati». La città cerca di dialogare con queste aziende per condividere una programmazione, ma «finora senza successo», spiega il. Il turismo ain numerivuole adottare misure specifiche per tutelare la sicurezza nell’area portuale e dare servizi adeguati ai cittadini, per questo «pensiamo a una regolamentazione necessaria in cui ilpossa avere un ruolo attivo».