“Traffico sessuale”. Arrestati l’ex ad di Abercrombie e il compagno (Di martedì 22 ottobre 2024) L'indagine della Fbi è nata da un'inchiesta effettuata dalla Bbc: sarebbero numerose le denunce degli aspiranti modelli nel corso degli anni Ilgiornale.it - “Traffico sessuale”. Arrestati l’ex ad di Abercrombie e il compagno Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L'indagine della Fbi è nata da un'inchiesta effettuata dalla Bbc: sarebbero numerose le denunce degli aspiranti modelli nel corso degli anni

L’ex ceo di Abercrombie & Fitch arrestato per traffico sessuale. Si sospettano abusi su decine di uomini - "Risponderemo in dettaglio alle accuse dopo che sarà resa nota l'incriminazione e quando sarà appropriato, ma lo faremo in tribunale non sui media", hanno detto alla Bbc. . New York, 22 ottobre 2024 – L'ex amministratore delegato di Abercrombie & Fitch, Mike Jeffries, è stato arrestato per traffico sessuale. (Quotidiano.net)

L’ex amministratore delegato di Abercrombie&Fitch Mike Jeffries arrestato per traffico sessuale - Nell’inchiesta è finito anche lo stesso gruppo Abercrombie&Fitch accusato di aver finanziato il traffico sessuale nel corso dei due decenni in cui Jeffries era al comando. . Secondo l’accusa Jeffries, che è stato alla guida del marchio di moda dal 1992 al 2014, insieme agli altri accusati sfruttavano giovani uomini invitati a party da loro organizzati. (Ilfattoquotidiano.it)

Mike Jeffries - ex amministratore delegato di Abercrombie - arrestato con l’accusa di traffico sessuale - Dopo mesi di indagini, partite da un'inchiesta della BBC, l'ex amministratore delegato di Abercrombie & Fitch è stato arrestato per sfruttamento e abusi.Continua a leggere . (Fanpage.it)