The Family 2, replica puntata in streaming 22 ottobre 2024 – Video Mediaset (Di martedì 22 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – martedì 22 ottobre 2024 – sulla piattaforma Mediaset Infinity con la 2° stagione The Family (Aile). Nella puntata odierna il medico di Seher annuncia alla famiglia che la malattia dell’anziana donna progredisce velocemente. Aslan decide quindi di portare tutti fuori per festeggiare il compleanno della nonna, che potrebbe essere l’ultimo. Su richiesta di Seher, vengono invitati anche Cihan e Serap, e iniziano ad aprirsi le prime crepe di un segreto inconfessabile. Ecco il Video Mediaset relativo il trentasettesimo episodio. Superguidatv.it - The Family 2, replica puntata in streaming 22 ottobre 2024 – Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – martedì 22– sulla piattaformaInfinity con la 2° stagione The(Aile). Nellaodierna il medico di Seher annuncia alla famiglia che la malattia dell’anziana donna progredisce velocemente. Aslan decide quindi di portare tutti fuori per festeggiare il compleanno della nonna, che potrebbe essere l’ultimo. Su richiesta di Seher, vengono invitati anche Cihan e Serap, e iniziano ad aprirsi le prime crepe di un segreto inconfessabile. Ecco ilrelativo il trentasettesimo episodio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anticipazioni The Family - la puntata di oggi 21 Ottobre - Chi è Aslan? La storia ruota attorno ad Aslan Soykan, interpretato dal celebre attore turco K?vanç Tatl?tu?, noto per altre serie di successo come Brave and Beautiful. Segui le Anticipazioni di The Family su Zon. La serie va in onda su Canale 5 alle 14 e 45. Devin, con il suo spirito determinato e indipendente, si trova presto coinvolta nelle dinamiche oscure e pericolose della famiglia ... (Zon.it)

The Family 2 - replica puntata in streaming 21 ottobre 2024 – Video Mediaset - Nuovo appuntamento oggi – lunedì 21 ottobre 2024 – sulla piattaforma Mediaset Infinity con la 2° stagione The Family (Aile). Tuttavia, grazie a Turgut, scoprono che il vero colpevole è Sermet. Serap non desidera che Ilyas riveli a Bedri la verità su suo padre, ma ormai è troppo tardi per impedirlo. (Superguidatv.it)

The Family 2 - replica puntata in streaming 18 ottobre 2024 – Video Mediaset - . Nuovo appuntamento oggi – venerdì 18 ottobre 2024 – sulla piattaforma Mediaset Infinity con la 2° stagione The Family (Aile). Decidono di investigare senza prendere provvedimenti fino a quando non avranno certezze sull’identità del colpevole. Ecco il video Mediaset relativo il trentacinquesimo episodio. (Superguidatv.it)