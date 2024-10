Terremoto in Italia, un’altra scossa: dove ha tremato la terra (Di martedì 22 ottobre 2024) La terra torna a tremare nelle Marche, dove questa mattina, alle 6:41, una scossa di Terremoto di magnitudo 2.8 ha colpito la provincia di Macerata. L’epicentro è stato localizzato a soli 3 km dal borgo medievale di Esanatoglia, uno dei paesi più suggestivi della regione, situato ai piedi dell’Appennino umbro-marchigiano. Il sisma si è verificato ad una profondità di 52 chilometri ed è stato localizzato dalla sala sismica Ingv di Roma. L’epicentro si è registrato a Esanatoglia, un comune Italiano di 1.887 abitanti nella provincia di Macerata, nelle Marche, e fa parte dei Borghi più belli d’Italia. Urbanpost.it - Terremoto in Italia, un’altra scossa: dove ha tremato la terra Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La terra torna a tremare nelle Marche,questa mattina, alle 6:41, unadidi magnitudo 2.8 ha colpito la provincia di Macerata. L’epicentro è stato localizzato a soli 3 km dal borgo medievale di Esanatoglia, uno dei paesi più suggestivi della regione, situato ai piedi dell’Appennino umbro-marchigiano. Il sisma si è verificato ad una profondità di 52 chilometri ed è stato localizzato dalla sala sismica Ingv di Roma. L’epicentro si è registrato a Esanatoglia, un comuneno di 1.887 abitanti nella provincia di Macerata, nelle Marche, e fa parte dei Borghi più belli d’

