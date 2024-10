Terra bruciata. Così eolico e fotovoltaico rischiano di soffocare l'agricoltura nel Lazio (Di martedì 22 ottobre 2024) Il 24 maggio centinaia di persone arrivate da tutta Italia hanno affollato la sala Risorgimento dell’Hotel Massimo D’Azeglio. Lo hanno fatto per partecipare agli “Stati generali contro l’eolico ed il fotovoltaico a Terra”. Realtà come Italia Nostra, la Lipu, gli Amici della Terra ed il gruppo Romatoday.it - Terra bruciata. Così eolico e fotovoltaico rischiano di soffocare l'agricoltura nel Lazio Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il 24 maggio centinaia di persone arrivate da tutta Italia hanno affollato la sala Risorgimento dell’Hotel Massimo D’Azeglio. Lo hanno fatto per partecipare agli “Stati generali contro l’ed il”. Realtà come Italia Nostra, la Lipu, gli Amici dellaed il gruppo

Civitella Roveto : Poste Italiane completa l’impianto fotovoltaico per ridurre le emissioni - Ultimo aggiornamento il 21 Ottobre 2024 da Donatella Ercolano Facebook WhatsApp Twitter . 072 kWh di energia elettrica. Facebook WhatsApp Twitter Poste Italiane sta attuando in Abruzzo importanti interventi per conseguire l’obiettivo di “zero emissioni nette di anidride carbonica” entro il 2030. (Gaeta.it)

Saint-Gobain Italia inaugura un impianto fotovoltaico innovativo nello stabilimento di Caravaggio - Gabriele Silva di Metlen Energy & Metals e Luca Miotti di Ren Electron hanno condiviso dettagli sull’approccio collaborativo che ha portato alla realizzazione dell’impianto. Come sottolineato da una nota ufficiale, il nuovo impianto non solo alimenterà il sito produttivo, ma contribuirà anche a un significativo spostamento verso fonti di energia rinnovabile nel mix energetico dell’azienda. (Gaeta.it)

Maxi impianto fotovoltaico su vigneto a Forlì : quello di Caviro è il più grande d’Italia - La sfida che intendiamo intraprendere con questo progetto pilota è capire se l’indiscussa valenza energetica può anche abbinarsi a un vigneto complessivamente più sostenibile, dove quantità e qualità non vengano modificate". Inoltre, svilupperemo soluzioni sempre più efficienti e personalizzate, adattate alle caratteristiche specifiche di ogni terreno". (Ilrestodelcarlino.it)