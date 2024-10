Teramo, bimba disabile non può frequentare la scuola perché senza assistenza. La denuncia della madre (Di martedì 22 ottobre 2024) Il caso della piccola Silvia di Martinsicuro, bimba disabile affetta da encefalopatia epilettica, ha fatto molto discutere. Il direttore generale dell’Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia, interviene a chiarire: «Silvia può andare a scuola da subito, l’infermiere c’è». Di Giosia ha ribadito che l’azienda sanitaria ha fatto tutto il possibile per garantire l’assistenza alla bambina. «Abbiamo superato le competenze previste, tamponando la situazione per permettere a Silvia di frequentare la scuola», ha detto durante un’intervista a Tgcom24.Leggi anche: La confessione shock alla mamma: “Vado a fare una rapina e torno”. Ma lei lo denuncia e lo fa arrestare Risponde l’Asl: “L’infermiere è disponibile” L’Asl di Teramo, secondo Di Giosia, ha messo in campo il massimo sforzo per offrire un supporto adeguato. Thesocialpost.it - Teramo, bimba disabile non può frequentare la scuola perché senza assistenza. La denuncia della madre Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il casopiccola Silvia di Martinsicuro,affetta da encefalopatia epilettica, ha fatto molto discutere. Il direttore generale dell’Asl di, Maurizio Di Giosia, interviene a chiarire: «Silvia può andare ada subito, l’infermiere c’è». Di Giosia ha ribadito che l’azienda sanitaria ha fatto tutto il possibile per garantire l’alla bambina. «Abbiamo superato le competenze previste, tamponando la situazione per permettere a Silvia dila», ha detto durante un’intervista a Tgcom24.Leggi anche: La confessione shock alla mamma: “Vado a fare una rapina e torno”. Ma lei loe lo fa arrestare Risponde l’Asl: “L’infermiere è disponibile” L’Asl di, secondo Di Giosia, ha messo in campo il massimo sforzo per offrire un supporto adeguato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Teramo - bimba di tre anni dimenticata sullo scuolabus. Ritrovata viva ma in lacrime dopo 5 ore - (foto di repertorio ANSA/PERI) L'articolo Teramo, bimba di tre anni dimenticata sullo scuolabus. La piccola è in buone condizioni di salute, anche se, per sicurezza, è stata trasportata in ospedale per degli accertamenti. La piccola di tre anni era rannicchiata su un sedile posteriore, in lacrime e provata, date le ore passate da sola e soprattutto senza acqua. (Open.online)

Bimba dimenticata sullo scuolabus a Teramo per 5 ore - il ritrovamento dopo l'allarme della mamma : come sta - Una bambina di 3 anni è stata ritrovata sana e salva dopo essere stata dimenticata per 5 ore su uno scuolabus in provincia di Teramo: le sue condizioni. (Notizie.virgilio.it)

Teramo - bimba di tre anni dimenticata sullo scuolabus. Ritrovata viva ma in lacrime dopo 5 ore - La madre, sotto choc, insieme agli operatori del servizio bus, hanno accompagnato la bambina al pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova (Teramo). Una distrazione che poteva esser fatale. La madre, in un attimo di difficile lucidità data la paura, ha poi posto il dubbio che la piccola potesse esser rimasta a bordo del mezzo che ogni mattina la porta da casa all’istituto scolastico. (Open.online)