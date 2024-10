Temptation Island, le anticipazioni della puntata di martedì 22 ottobre (Di martedì 22 ottobre 2024) Oggi, martedì 22 ottobre 2024, ci aspetta il settimo appuntamento con Temptation Island, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia: scopriamo le anticipazioni della settima puntata. Comingsoon.it - Temptation Island, le anticipazioni della puntata di martedì 22 ottobre Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Oggi,222024, ci aspetta il settimo appuntamento con, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia: scopriamo lesettima

Temptation Island (Autunno 2024) : le anticipazioni e coppie della settima puntata - Non solo tv. Coppie e tentatori approderanno stasera in Sardegna, nel resort Is Morus Relais. “Riuscirò a capire se lui/lei è la persona giusta per la mia felicita?” ”la vita di coppia è la vita che voglio? queste sono solo alcune delle domande che sovvengono piu’ frequentemente ai protagonisti. Il momento della verità si svela al falò, luogo simbolo del docu-reality, dove, Filippo Bisciglia con ... (Tpi.it)