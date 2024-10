Stelle senza tempo: Un omaggio a chi brillò di luce propria (Di martedì 22 ottobre 2024) A volte è bello fermarsi e ricordare tempi più semplici, quando le risate erano più forti e le piccole cose ci portavano gioia. Quindi, uno sguardo a queste fotografie storiche probabilmente lascerà un segno nel vostro cuore. Dall’eleganza abbagliante delle star del cinema allo spirito ribelle delle icone del rock, ognuna di queste istantanee è una finestra su un’epoca passata. L’attore Clint Eastwood nei panni di un cowboy armato. Punta le pistole che tiene in ogni mano verso la macchina da presa. Circa Anni 50?.È bene essere cauti nel confrontare epoche diverse: ognuna ha il suo fascino unico ed è importante ricordare che non tutto era migliore in passato. Tuttavia, non posso fare a meno di pensare che molte donne di allora emanavano una bellezza naturale che oggi sembra rara. A quei tempi non esistevano filler, lifting dei glutei o seni rifatti. It.newsner.com - Stelle senza tempo: Un omaggio a chi brillò di luce propria Leggi tutta la notizia su It.newsner.com (Di martedì 22 ottobre 2024) A volte è bello fermarsi e ricordare tempi più semplici, quando le risate erano più forti e le piccole cose ci portavano gioia. Quindi, uno sguardo a queste fotografie storiche probabilmente lascerà un segno nel vostro cuore. Dall’eleganza abbagliante delle star del cinema allo spirito ribelle delle icone del rock, ognuna di queste istantanee è una finestra su un’epoca passata. L’attore Clint Eastwood nei panni di un cowboy armato. Punta le pistole che tiene in ogni mano verso la macchina da presa. Circa Anni 50?.È bene essere cauti nel confrontare epoche diverse: ognuna ha il suo fascino unico ed è importante ricordare che non tutto era migliore in passato. Tuttavia, non posso fare a meno di pensare che molte donne di allora emanavano una bellezza naturale che oggi sembra rara. A quei tempi non esistevano filler, lifting dei glutei o seni rifatti.

