"Sostenibilità ambientale, trasformare la sfida in opportunità": un convegno per le micro e piccole imprese (Di martedì 22 ottobre 2024) Giovedì alle 18 la sede di Confartigianato di Forlì Federimprese (viale Oriani, 1) ospiterà il convegno "Esg e micro e piccole imprese, gli strumenti per trasformare la sfida in opportunità". Le associazioni della Romagna, in occasione della edizione 2024 della Settimana per l’Energia e la Forlitoday.it - "Sostenibilità ambientale, trasformare la sfida in opportunità": un convegno per le micro e piccole imprese Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Giovedì alle 18 la sede di Confartigianato di Forlì Feder(viale Oriani, 1) ospiterà il"Esg e, gli strumenti perlain". Le associazioni della Romagna, in occasione della edizione 2024 della Settimana per l’Energia e la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Sfida del Lavoro Umano nell’Era dell’Intelligenza Artificiale: il forum - Come la rivoluzione digitale e culturale sta trasformando il mondo del lavoro e perché (ri)attivare l'umano è la chiave per affrontare il futuro. (innovazione.tiscali.it)

La Sfida del Lavoro Umano nell’Era dell’Intelligenza Artificiale. Il dibattito in streaming - Come la rivoluzione digitale e culturale sta trasformando il mondo del lavoro e perché (ri)attivare l'umano è la chiave per affrontare il futuro. (innovazione.tiscali.it)

Come trasformare le aziende attraverso l’organizzazione e il cambiamento - Nell'imprenditoria moderna, dove l'equilibrio tra efficienza e gestione delle risorse umane può segnare la linea sottile tra il successo e il fallimento, emergono figure chiave che supportano le azien ... (targatocn.it)