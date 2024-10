Smottamenti a Marina Grande: allerta e interventi dopo le piogge recenti (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recentemente, la località di Marina Grande ha vissuto un evidente fenomeno di smottamento causato dalle intense piogge che hanno caratterizzato i giorni scorsi. L’evento si è verificato nei pressi della spiaggia libera, in prossimità del prestigioso albergo J.K., con un panorama che si affaccia sulla baia. Fortunatamente, non si registrano feriti o danni alle persone, ma la situazione ha suscitato preoccupazioni tra residenti e autorità locali. Il fenomeno dello smottamento nella zona costiera La Costa, caratterizzata da un paesaggio incantevole, è spesso esposta ai rischi naturali, specialmente durante le stagioni di pioggia intensa. Le precipitazioni degli ultimi giorni hanno sollecitato il terreno e, di conseguenza, hanno provocato un significativo smottamento nella zona di Marina Grande. Gaeta.it - Smottamenti a Marina Grande: allerta e interventi dopo le piogge recenti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recentemente, la località diha vissuto un evidente fenomeno di smottamento causato dalle intenseche hanno caratterizzato i giorni scorsi. L’evento si è verificato nei pressi della spiaggia libera, in prossimità del prestigioso albergo J.K., con un panorama che si affaccia sulla baia. Fortunatamente, non si registrano feriti o danni alle persone, ma la situazione ha suscitato preoccupazioni tra residenti e autorità locali. Il fenomeno dello smottamento nella zona costiera La Costa, caratterizzata da un paesaggio incantevole, è spesso esposta ai rischi naturali, specialmente durante le stagioni di pioggia intensa. Le precipitazioni degli ultimi giorni hanno sollecitato il terreno e, di conseguenza, hanno provocato un significativo smottamento nella zona di

