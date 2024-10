Sir William, Lady Hamilton e la Napoli di fine ‘700 alle Gallerie d’Italia: 78 opere provenienti da tutto il mondo (Di martedì 22 ottobre 2024) Intesa Sanpaolo apre al pubblico alle Gallerie d’Italia – Napoli, dal 25 ottobre 2024 al 2 marzo 2025, la mostra Sir William e Lady Hamilton a cura di Francesco Leone e Fernando Mazzocca, dedicata a uno straordinario protagonista del mondo culturale napoletano del XVIII secolo, William Hamilton, ambasciatore inglese alla corte di Ferdinando IV di Borbone, e alla figura a tratti leggendaria di Lady Emma Hamilton. Con settantotto opere tra dipinti, ceramiche, sculture e manifatture provenienti da importanti musei nazionali e internazionali, la mostra riconsidera e valorizza la vicenda umana, politica e intellettuale di Hamilton, diplomatico, antiquario e vulcanologo, che con la sua poliedrica personalità, trovò nella Napoli “illuminata” della seconda metà del Settecento terreno fertile per affermare e sviluppare le sue grandi passioni: l’antichità e la scienza. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Intesa Sanpaolo apre al pubblicorie, dal 25 ottobre 2024 al 2 marzo 2025, la mostra Sira cura di Francesco Leone e Fernando Mazzocca, dedicata a uno straordinario protagonista delculturale napoletano del XVIII secolo,, ambasciatore inglese alla corte di Ferdinando IV di Borbone, e alla figura a tratti leggendaria diEmma. Con settantottotra dipinti, ceramiche, sculture e manifattureda importanti musei nazionali e internazionali, la mostra riconsidera e valorizza la vicenda umana, politica e intellettuale di, diplomatico, antiquario e vulcanologo, che con la sua poliedrica personalità, trovò nella“illuminata” della seconda metà del Settecento terreno fertile per affermare e sviluppare le sue grandi passioni: l’antichità e la scienza.

