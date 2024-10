Ilgiorno.it - Sicurezza informatica. Jacopo conquista l’Europa

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il campione di cyberdel “Marie Curie” di Cernuscol’argento agli europei. ADi Pumpo i complimenti del preside Umberto Pesce. Il giovanissimo talento di 4Aè stato l’unico liceale a far parte della squadra nazionale che ha brillato alla sfida europea di, con lui altri giovani in arrivo da tutto il Paese. Ha vinto la Germania, ma per gli azzurri la European Cybersecurity Challenge è stata una vetrina di altissimo livello, "un’opportunità per condividere le proprie competenze e lavorare insieme su sfide complesse dalla crittografia alla digital forensics, le indagini sui crimini commessi in rete". Per l’Itsos del Naviglio l’orgoglio di esserci, ma anche la validità del piano formativo. L’istituto ha un progetto dedicato alla materia della qualeè cultore e nella quale eccelle.