Scopri GRAVITATIONS Il Nuovo Album degli YOU BEAST YOU ACT

"GRAVITATIONS" è un viaggio sonoro nell'oscurità e nella bellezza con gli YOU BEAST YOU ACT. Si tratta di un Album che cattura l'essenza della condizione umana e affronta le sfide della vita moderna. "GRAVITATIONS" degli YOU BEAST YOU ACT Esplora la Vita Moderna A partire da venerdì 25 ottobre 2024, "GRAVITATIONS" (Overdub Recordings), il Nuovo Album degli YOU BEAST YOU ACT, sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico. Questo atteso lavoro rappresenta un capitolo significativo nella carriera della band. Nove Brani che Toccano le Emozioni in "GRAVITATIONS" dei You BEAST You Act "GRAVITATIONS" è composto da nove brani che catturano l'apice della maturità artistica degli You BEAST You Act. L'Album offre un'esperienza sonora che spazia tra shoegaze e dream pop, abbinata a atmosfere più cupe.

