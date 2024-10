San Siro, tappa importante per Inter e Milan: l’incontro (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella giornata di oggi 22 ottobre le vicende legate allo stadio San Siro potrebbero vivere una fase importante: in programma un incontro che vedrà protagonisti i vertici di Inter e Milan. IL PUNTO – Il futuro dello stadio San Siro è uno dei temi che tengono maggiormente banco in casa Inter e Milan in vista del presente e dell’avvenire. Le dirigenze delle rispettive squadre hanno manifestato in maniera evidente la propria volontà di trovare una nuova casa per i prossimi anni. Il ragionamento, prettamente di natura economica, si inserisce nel quadro della volontà della giunta comunale Milanese di non abbattere lo stadio San Siro. L’idea della riqualificazione di tale impianto sarò al centro delle discussioni di oggi con un esponente del gabinetto di governo italiano. Inter-news.it - San Siro, tappa importante per Inter e Milan: l’incontro Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella giornata di oggi 22 ottobre le vicende legate allo stadio Sanpotrebbero vivere una fase: in programma un incontro che vedrà protagonisti i vertici di. IL PUNTO – Il futuro dello stadio Sanè uno dei temi che tengono maggiormente banco in casain vista del presente e dell’avvenire. Le dirigenze delle rispettive squadre hanno manifestato in maniera evidente la propria volontà di trovare una nuova casa per i prossimi anni. Il ragionamento, prettamente di natura economica, si inserisce nel quadro della volontà della giunta comunaleese di non abbattere lo stadio San. L’idea della riqualificazione di tale impianto sarò al centro delle discussioni di oggi con un esponente del gabinetto di governo italiano.

