Russia, l'attacco alla Lituania e la risposta Nato (non prima di 10 giorni): la simulazione del primo scontro diretto nei Paesi Baltici (Di martedì 22 ottobre 2024) La Russia invade l'Estonia e la Lettonia, poi attacca la Lituania per il suo primo assalto ai Paesi Baltici. Uno scenario di guerra che porterebbe a uno scontro diretto con la Nato. Un assaggio Ilmessaggero.it - Russia, l'attacco alla Lituania e la risposta Nato (non prima di 10 giorni): la simulazione del primo scontro diretto nei Paesi Baltici Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Lainvade l'Estonia e la Lettonia, poi attacca laper il suoassalto ai. Uno scenario di guerra che porterebbe a unocon la. Un assaggio

Guerra Russia-Ucraina - poco spazio per la diplomazia : Ursula dà Esteri - Difesa e Bilancio agli anti-russi Estonia - Lituania e Polonia - Stilando la lista dei nomi per la nuova Commissione, Von der Leyen ha tenuto in grande conto anche questo fattore. “Vivevamo in una prigione, senza libertà , senza possibilità di scegliere – ha raccontato -. La strada, d’altronde, è tracciata: in un orizzonte che è quello della Difesa comunitaria, il suo ruolo sarà quello di aumentare la capacità produttiva dell’industria bellica targata Ue. (Ilfattoquotidiano.it)

Ucraina - Lituania : Russia sposta truppe da Kaliningrad a Kursk - La Russia ha inviato le sue truppe dalla regione enclave di Kaliningrad all'oblast russa di Kursk, secondo quanto dichiarato dal ministro della Difesa lituano Laurynas Kasciunas durante un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. . Il ministro lituano ha aggiunto che l'operazione di Kiev nella regione russa ha "risollevato il morale del popolo e delle forze armate" di Vilnius. (Quotidiano.net)