Rottura di una conduttura idrica in via Aragona a Chieti, strada chiusa dal civico 16 al civico 26 (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Comune di Chieti comunica che l'Aca sta svolgendo lavori urgenti per la riparazione di una condotta idrica in via D'Aragona. A causa dello sversamento di acqua sulla sede viaria e ai fini della mobilità in sicurezza, data la complessità dell'intervento, è stata necessaria la chiusura del

