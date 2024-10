Rapina farmacia con un martello, si dà alla fuga su un'auto rubata e va a comprare la cocaina (Di martedì 22 ottobre 2024) Con una Opel Zafira rubata a Lucera, un ragazzo di 28 anni giunto dalla Calabria, incappucciato e armato di martello, intorno alle 10 del 21 ottobre ha Rapinato una farmacia di Fermo nelle Marche.Dopo il colpo - durante il quale ha minacciato la dipendente facendosi consegnare l'incasso di Foggiatoday.it - Rapina farmacia con un martello, si dà alla fuga su un'auto rubata e va a comprare la cocaina Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Con una Opel Zafiraa Lucera, un ragazzo di 28 anni giunto dCalabria, incappucciato e armato di, intorno alle 10 del 21 ottobre hato unadi Fermo nelle Marche.Dopo il colpo - durante il quale ha minacciato la dipendente facendosi consegnare l'incasso di

Rapina farmacia armato di martello - arrestato poco dopo dai carabinieri - Una volta raccolti tutti gli elementi utili, compreso il modello della vettura utilizzata per scappare, i militari dell’Arma hanno fatto scattare la caccia all’uomo. Il rapinatore è stato poi accompagnato presso il Comando provinciale per l’identificazione e le pratiche di rito. La farmacista ha subito lanciato l’allarme e sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno ... (Ilrestodelcarlino.it)

Fermo : rapina in farmacia con martello - arrestato nell’immediato - Intorno alle prime ore del mattino, un individuo ha fatto irruzione armato di un martello, intimorendo le farmaciste, che non hanno potuto far altro che consegnargli circa cento euro, frutto dell’incasso di poche ore. I carabinieri, avvisati della rapina tramite una chiamata d’emergenza, sono intervenuti con rapidità, attivando immediatamente i protocolli di ricerca. (Gaeta.it)