Quando nacque la prima moviola sportiva in TV?

Era il 22 ottobre 1967 Quando il modo di raccontare il calcio in televisione cambiò per sempre. Il giornalista Carlo Sassi, infatti, intuì per la prima volta, l'uso della moviola, croce e delizia di ogni tifoso italiano, come mezzo di indagine per le partite di calcio. Già utilizzata nella Domenica sportiva dal '65, solo per mostrare le azioni di gioco, divenne, nelle mani di Sassi uno strumento per verificare la bontà o meno delle scelte arbitrali. Il primo caso a essere discusso fu il gol fantasma di Gianni Rivera nel derby tra Inter e Milan del campionato '67-'68. Benitez aveva portato in vantaggio i nerazzurri. Il pareggio rossonero arrivò grazie a un tiro di Rivera che si stampò sotto la traversa, ricadendo fuori. L'arbitro Agostini di Roma convalidò, dopo un consulto con il guardalinee, ma la palla non oltrepassò la linea bianca. E Sassi lo dimostrò, appunto, con la moviola.

