Liberoquotidiano.it - Punti sotto pressione: la statistica da fantascienza che dice tutto su Jannik Sinner

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) L'Atp confermaal primo posto della classifica per la 20esima settimana consecutiva. L'altoatesino non ha guadagnatoal 'Six Kings Slam', ma ha un ampio margine di vantaggio (+4.800) su Carlos Alcaraz. Nelle prime otto posizioni non cambia nulla mentre, in coda alla top 10, Grigor Dimitrov supera Alex De Minaur. Tra i tennisti azzurri guadagna due posizioni Luciano Darderi (42), una posizione Lorenzo Musetti (17), Matteo Berrettini (41) e Lorenzo Sonego (49); scivolano di un posto Flavio Cobolli (31), Matteo Arnaldi (37) e Fabio Fognini (77). Chiude la top 100 Luca Nardi che perde 3 posizioni. Ma ci sono altri record per il campione azzurro.