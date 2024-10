Provincia, Gandolfi scioglie il nodo sulla vice presidenza: “Umberto Valois sarà il mio vice” (Di martedì 22 ottobre 2024) Bergamo. Umberto Valois è il nuovo vice presidente della Provincia di Bergamo. Niente riconferma per Matteo Macoli e soprattutto nessun vicario. Questo è quanto è stato deciso e raccontato dal Presidente Pasquale Gandolfi nel corso del primo Consiglio che si è tenuto questa sera, martedì 22 ottobre, dopo il rinnovo dei suoi membri con il voto del 29 settembre. All’ordine del giorno, nella seduta di via Tasso, oltre all’esposizione delle linee programmatiche, ampiamente raccontate da Gandolfi, la scelta del suo vice. Un nodo politico che ha tenuto banco negli ultimi dieci giorni, tanto da rappresentare anche il focus di un appuntamento di direzione del Partito Democratico. Bergamonews.it - Provincia, Gandolfi scioglie il nodo sulla vice presidenza: “Umberto Valois sarà il mio vice” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Bergamo.è il nuovopresidente delladi Bergamo. Niente riconferma per Matteo Macoli e soprattutto nessun vicario. Questo è quanto è stato deciso e raccontato dal Presidente Pasqualenel corso del primo Consiglio che si è tenuto questa sera, martedì 22 ottobre, dopo il rinnovo dei suoi membri con il voto del 29 settembre. All’ordine del giorno, nella seduta di via Tasso, oltre all’esposizione delle linee programmatiche, ampiamente raccontate da, la scelta del suo. Unpolitico che ha tenuto banco negli ultimi dieci giorni, tanto da rappresentare anche il focus di un appuntamento di direzione del Partito Democratico.

