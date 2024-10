Calciomercato.it - “Problema” Leao: nuovo caso, l’annuncio che scuote il Milan | ESCLUSIVO

(Di martedì 22 ottobre 2024)alin esclusiva a TiAmoCalciomercato, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it Continua a far discutere in casae non solo la situazione di Rafa. Dopo una sosta Nazionali da assoluto protagonista con il Portogallo, il big rossonero è stato escluso da Fonseca ed è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti del match vinto contro l’Udinese. Rafael(LaPresse) -Calciomercato.itIl tecnico portoghese ha provato a spegnere il’ nel post partita, ma il suo rapporto cone Theo Hernandez continua a tenere banco in casa. Enrico Boiani di ‘Radio Rossonera’, a TiAmoCalciomercato in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, si è espresso così: “È una situazione un po’ particolare. Non è stato un avvio di stagione brillante, tutt’altro.