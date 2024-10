Prima vittoria del Milan in Champions: 3-1 al Bruges (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Milan soffre, ma trova la Prima vittoria stagionale in Champions League grazie al 3-1 inflitto al Bruges. Sono la rete di Pulisic e una doppietta di Reijnders a regalare i tre punti alla squadra. Ci sarebbe stato spazio anche per il secondo record della serata firmato da Camarda, ma il suo gol e' stato annullato per fuorigioco e allora il 16enne talento rossonero deve consolarsi con un debutto che gli permette di diventare l'italiano piu' giovane a esordire nella massima competizione europea. La partita inizia con la Curva Sud in silenzio per protesta nei confronti della societa' per il prezzo dei biglietti, giudicato troppo esoso, stabilito in vista della sfida casalinga di campionato con la Juventus. Dopo soli due minuti, ci vuole un intervento di piede da parte di Maignan per sbarrare la strada a Tzolis. Liberoquotidiano.it - Prima vittoria del Milan in Champions: 3-1 al Bruges Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ilsoffre, ma trova lastagionale inLeague grazie al 3-1 inflitto al. Sono la rete di Pulisic e una doppietta di Reijnders a regalare i tre punti alla squadra. Ci sarebbe stato spazio anche per il secondo record della serata firmato da Camarda, ma il suo gol e' stato annullato per fuorigioco e allora il 16enne talento rossonero deve consolarsi con un debutto che gli permette di diventare l'italiano piu' giovane a esordire nella massima competizione europea. La partita inizia con la Curva Sud in silenzio per protesta nei confronti della societa' per il prezzo dei biglietti, giudicato troppo esoso, stabilito in vista della sfida casalinga di campionato con la Juventus. Dopo soli due minuti, ci vuole un intervento di piede da parte di Maignan per sbarrare la strada a Tzolis.

Il Milan soffre ma piega il Bruges. 3-1 e la prima vittoria dei rossoneri - Un nuovo pallone mal gestito in mezzo al campo porta Tzolis al tiro a giro al 7', con Maignan ancora costretto a salvare in tuffo. Al 31', il portiere francese è obbligato a mettere il piede per salvare su Jutgla, servito in area al termine di una rapida ripartenza. Niente da fare per il 16enne, a un soffio dal diventare il più giovane marcatore nella storia della competizione. (Agi.it)

Calcio - Milan-Bruges 3-1 - prima vittoria europea dei rossoneri - Roma, 22 ott. A inizio ripresa entra Sabbe e pareggia, poi Okafor prende il posto di Leao e serve a Reijnders l’assist del nuovo vantaggio rossonero. L’olandese trova poi la doppietta. it. . In avvio Ordoñez colpisce la traversa, dopo la mezz’ora Pulisic trova il gol olimpico. Al 40? espulso Onyedika dopo on field review. (Ildenaro.it)