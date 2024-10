Pratola Serra, il Tribunale conferma le elezioni: respinta la contestazione sull'ineleggibilità di Silano (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, presieduto dal giudice Raffaele Califano, ha respinto la contestazione avanzata contro l’elezione di Nicola Silano, consigliere comunale di Pratola Serra. La sentenza ha dichiarato infondate le accuse mosse dai consiglieri di minoranza, che Avellinotoday.it - Pratola Serra, il Tribunale conferma le elezioni: respinta la contestazione sull'ineleggibilità di Silano Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ildi Avellino, Prima Sezione Civile, presieduto dal giudice Raffaele Califano, ha respinto laavanzata contro l’elezione di Nicola, consigliere comunale di. La sentenza ha dichiarato infondate le accuse mosse dai consiglieri di minoranza, che

Tragedia a Scalea - Pratola Serra piange Antonio - La vittima Mauro Antonio Petruzziello di 54 anni di Pratola Serra. Probabilmente un infarto. “Un messaggio che non avrei mai voluto ricevere – scrive una collega sui social – Non ci sono parole per descrivere e soprattutto accettare questo dolore caro collega mio. Troppo buono tu! Forse proprio per questo sei stato scelto”. (Anteprima24.it)