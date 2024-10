Politica e magistratura: come prima, più di prima (Di martedì 22 ottobre 2024) Nessuna nuova dal fronte Politica-giustizia, quindi buona nuova? No, solo cattive novità. La vicenda dei migranti fatti rientrare in Italia da una sentenza della sezione immigrazione della Procura di Roma ha riacceso, e acutizzato, lo scontro che dal 1992 ha sequestrato ogni slancio riformista della Politica e ferito la credibilità della magistratura. Esondano tutti, magistrati e politici. I ruoli assegnati sono quelli di sempre: la sinistra difende la magistratura, anche nelle scelleratezze più inguardabili, come l’e-mail contro Meloni. La destra attacca i magistrati e minaccia di cambiare la Costituzione per riaffermare l’autonomia della Politica (intanto non è riuscita ancora nella separazione delle carriere) L'articolo Politica e magistratura: come prima, più di prima proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Politica e magistratura: come prima, più di prima Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nessuna nuova dal fronte-giustizia, quindi buona nuova? No, solo cattive novità. La vicenda dei migranti fatti rientrare in Italia da una sentenza della sezione immigrazione della Procura di Roma ha riacceso, e acutizzato, lo scontro che dal 1992 ha sequestrato ogni slancio riformista dellae ferito la credibilità della. Esondano tutti, magistrati e politici. I ruoli assegnati sono quelli di sempre: la sinistra difende la, anche nelle scelleratezze più inguardabili,l’e-mail contro Meloni. La destra attacca i magistrati e minaccia di cambiare la Costituzione per riaffermare l’autonomia della(intanto non è riuscita ancora nella separazione delle carriere) L'articolo, più diproviene da Il Difforme.

