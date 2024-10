Sport.quotidiano.net - Personalità e colpi di fino. Ora più rabbia sottoporta . Così Fazzini può decollare

(Di martedì 22 ottobre 2024) In campo per 78 minuti contro il Napoli, Jacopoha mostrato di aver smaltito l’infortunio ai muscoli dell’anca rimediato ormai più di un mese fa. Se nella partita precedente contro la Lazio era apparso ancora non al top, infatti, domenica scorsa il fantasista viareggino ha disputato un’ottima prova tornando a duettare con efficacia con Esposito e Colombo, prendendosi spesso la responsabilità della giocata e rendendosi protagonista anche di buone iniziative. Come ha riconosciuto lui stesso dopo il match contro il Napoli, però, deve ancora migliorare in fase di finalizzazione. "Devo ancora migliorare sotto porta, potevo fare meglio in determinate occasioni e del resto con il Napoli ci è mancata proprio la capacità di concretizzare le occasioni create, ma nel complesso penso che la gara sia stata disputata bene – ha spiegato –.