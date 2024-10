Pallone d’Oro 2024 il vincitore è stato già scelto? La lista dei candidati favoriti e le quote secondo i bookie

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 22 ottobre 2024) La serata in cui i campioni del calcio mondiale lasciano a casa scarpini e calzoncini per infilarsi in smoking e completi griffati è arrivata. Il 28 ottobre a Parigi, davanti a Ile de la Cité e a meno di un chilometro dal Louvre, si decide chi è il giocatore più forte dell’anno con l’assegnazione del. Al Theatre du Chatelet verranno premiati anche Miglior calciatrice, Miglior allenatore e allenatrice, Miglior giovane, Miglior portiere: qui una Guida completa al, con la storia e l’albo della premiazione più importante del calcio.: iPer la prima volta dopo 21 anni, nelladei più forti del mondo non compaiono due assoluti campioni che hanno segnato un’intera generazione. Leo Messi e Cristiano Ronaldo, rispettivamente vincitori di 8 e 5 edizioni, questa volta non saranno protagonisti della premiazione.