Oltre 6 miliardi di euro per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione in Italia

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza , l'Italia si prepara a investire Oltre 6 miliardi di euro per modernizzare la pubblica amministrazione. Questo finanziamento mira a trasformare digitalmente il settore pubblico, ma non basta. È necessaria una strategia industriale che stimoli la competitività delle imprese, accresca la loro produttività e favorisca la cooperazione lungo tutta la filiera. Interventi mirati che promuovano la concorrenza, l'innovazione e lo sviluppo del capitale umano sono essenziali affinché il settore digitale possa prosperare e le nuove tecnologie possano diventare i catalizzatori della trasformazione. I finanziamenti del Pnrr e il loro impatto sulla PA Il Pnrr rappresenta un'importante occasione per il rinnovamento della pubblica amministrazione Italiana, appesantita da anni di adempimenti burocratici e inefficienze.

