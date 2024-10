Neri Marcorè è Sherlock Holmes al Teatro Brancaccio (Di martedì 22 ottobre 2024) Sherlock Holmes - Il musical con Neri Marcorè, arriva al Teatro Brancaccio dal 7 al 10 novembre. L'attore entra nei panni del più celebre detective di tutti i tempi, a capitanare un cast di oltre venti performer.Un musical ricco di colpi di scena, misteri ed enigmi. La Londra vittoriana fa Romatoday.it - Neri Marcorè è Sherlock Holmes al Teatro Brancaccio Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024)- Il musical con, arriva aldal 7 al 10 novembre. L'attore entra nei panni del più celebre detective di tutti i tempi, a capitanare un cast di oltre venti performer.Un musical ricco di colpi di scena, misteri ed enigmi. La Londra vittoriana fa

Firenze - Sherlock Holmes con Neri Marcorè inaugura la stagione del Teatro Verdi - Per Marcorè sarà il suo debutto nel musical, accompagnato da un cast di oltre venti eccezionali performers. Tutto ha inizio il 17 giugno 1897, a soli cinque giorni dai festeggiamenti del sessantesimo anno del regno della Regina Vittoria… Il celebre investigatore Sherlock Holmes, creato nel 1887 dalla penna di Arthur Conan Doyle oltre un secolo fa, ha attraversato il tempo mantenendo un successo ... (Lanazione.it)

Montecatini - va in scena il musical Sherlock Holmes con Neri Marcorè - Non per indagare sul proprio omicidio, ma su qualcosa di ben più grande e tragico". Nella storia la Londra vittoriana fa da sfondo a uno scontro tra bene e male. Leggerezza e drammaticità si alterneranno sulle note di una colonna sonora orchestrale che trascinerà lo spettatore in un vortice di emozioni" si spiega nelle note di regia. (Lanazione.it)

Neri Marcorè al Sant’Agata Film Festival : tra teatro cinema e ‘canzoni altrui’ - Un progetto che ha segnato una tappa importante nel suo percorso artistico e che ci offre una nuova prospettiva sulla sua creatività. . Abbiamo chiesto a Neri Marcorè quale film consiglia a chi desidera avvicinarsi all’opera del regista romano. Lo abbiamo incontrato e ci ha raccontato un nuovo capitolo della sua carriera, quello dietro la macchina da presa, parlandoci della sua esperienza come ... (Funweek.it)