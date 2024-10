Ilnapolista.it - Neres: «Per i miei dribbling studio i video di Ronaldinho e Messi»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Davidha rilasciato un’intervista a Radio Crc. L’attaccante brasiliano del Napoli ha parlato dell’arrivo in Serie A, delle sue esperienze all’Ajax e al Benfica e di Kvara. Sulla sua velocità ha detto: «Ci sono degli allenamenti specifici legati alla corsa con i nostri preparatori atletici tutti i giorni per lo sprint. Non stando tantissimi minuti in campo, posso dare la massima velocità in quei momenti. Per itutti i giorni idi, sono loro che mi ispirano da questo punto di vista». Il passaggio all’Ajax: «Ci sono arrivato giovanissimo, 19-20 anni, è stato molto importante per la mia crescita di uomo e calciatore. All’Ajax hanno grande pazienza con i giovani e questo è stato molto importante per me». Il Benfica con Di Maria: «Tutti sanno che grande calciatore è Di Maria, non c’è bisogno di commentarlo come calciatore.