Nella mente dei ’cattivi’. Dai gialli al delitto Yara. Anna Vagli si racconta (Di martedì 22 ottobre 2024) di Maria Nudi VERSILIA Il suo primo “giallo“ l’omicidio di Yara Gambirasio una delle vicende di cronaca nera che allora ha tenuto con il fiato sospeso tutta l’Italia: vittima la tredicenne Yara Gambirasio, scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata assassinata il 26 febbraio 2011. Anna Vagli, classe 1989, nata Nella Piccola Atene, ma vive, quando non è in giro pe l’Italia, con la famiglia a Forte dei Marmi, era una giovanissima studentessa universitaria, e fu la prima, con una ricerca spasmodica a trovare la foto di Massimo Bossetti dimostrando quella che è una delle sue doti principali: la tenacia. È lei che ricorda questo episodio in una chiacchierata con la Nazione. Il suo rapporto con la Versilia? "Sono nata a Pietrasanta, una città dove si respira l’arte, ma vivo con la mia famiglia, genitori e sorelle a Forte dei Marmi. Lanazione.it - Nella mente dei ’cattivi’. Dai gialli al delitto Yara. Anna Vagli si racconta Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) di Maria Nudi VERSILIA Il suo primo “giallo“ l’omicidio diGambirasio una delle vicende di cronaca nera che allora ha tenuto con il fiato sospeso tutta l’Italia: vittima la tredicenneGambirasio, scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata assassinata il 26 febbraio 2011., classe 1989, nataPiccola Atene, ma vive, quando non è in giro pe l’Italia, con la famiglia a Forte dei Marmi, era una giovanissima studentessa universitaria, e fu la prima, con una ricerca spasmodica a trovare la foto di Massimo Bossetti dimostrando quella che è una delle sue doti principali: la tenacia. È lei che ricorda questo episodio in una chiacchierata con la Nazione. Il suo rapporto con la Versilia? "Sono nata a Pietrasanta, una città dove si respira l’arte, ma vivo con la mia famiglia, genitori e sorelle a Forte dei Marmi.

