Morto in un incidente in scooter Federico Asta, il pasticciere dei vip: "Voleva donare bomboloni ai volontari di Bologna" (Di martedì 22 ottobre 2024) È Morto in un incidente stradale Federico Asta, noto come il pasticciere dei vip, che stava viaggiando a bordo del suo scooter e ha impattato contro un Suv in una strada di Bologna. Le dinamiche dell'incidente di Federico Asta L'incidente si è verificato ieri sera, lunedì 21 ottobre, quando verso le 22:00 Asta stava percorrendo a bordo del suo scooter via Einaudi, alla periferia di Bologna, quando per cause da accertare ha impattato violentemente contro un Suv. Il pasticciere è stato sbalzato al suolo e per lui non c'è stato nulla da fare. Il conducente del Suv, rimasto illeso, è stato sottoposto alle cure mediche e poi rimandato a casa. Sul posto sono sopraggiunti i soccorritori dell'1-1-8 e gli agenti della polizia locale.

