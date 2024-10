Thesocialpost.it - Morto a 102 anni il giornalista Vittorio Mangili

(Di martedì 22 ottobre 2024) Si è spento all’età di 102, uno dei più celebri e longevi giornalisti italiani, noto per il suo impegno come inviato speciale della Rai. Nato a Milano il 9 ottobre 1922,ha segnato profondamente la storia del giornalismo italiano, documentando alcuni dei momenti più significativi del XX secolo. Una carriera tra le pagine della storia Durante la sua lunghissima carriera,è stato testimone di eventi cruciali. Il suo nome rimarrà indissolubilmente legato a due avvenimenti fondamentali: l’insurrezione ungherese del 1956 e la successiva repressione sovietica. Le sue testimonianze, uniche nel loro genere, hanno rappresentato una finestra fondamentale per il mondo occidentale su uno degli episodi più drammatici della Guerra Fredda.