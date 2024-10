«Miss Fallaci» prima di essere Oriana e il suo mentore. La serie in anteprima alla Festa del cinema di Roma (Di martedì 22 ottobre 2024) Un ritratto della grande Oriana Fallaci, ma quella meno conosciuta , quella degli esordi nel giornalismo, dal 1955 al 1959 in otto episodi (prodotto da Paramount Television International Studios e Minerva Pictures in associazione con Redstring): i primi due episodi della serie di Luca Ribuoli, Giacomo Martelli, Alessandra Gonnella, di cui è protagonista Miriam Leone , sono stati presentati alla Festa Feedpress.me - «Miss Fallaci» prima di essere Oriana e il suo mentore. La serie in anteprima alla Festa del cinema di Roma Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 22 ottobre 2024) Un ritratto della grande, ma quella meno conosciuta , quella degli esordi nel giornalismo, dal 1955 al 1959 in otto episodi (prodotto da Paramount Television International Studios e Minerva Pictures in associazione con Redstring): i primi due episodi delladi Luca Ribuoli, Giacomo Martelli, Alessandra Gonnella, di cui è protagonista Miriam Leone , sono stati presentati

"Su Oriana una damnatio memoriae". Leone racconta la vera Miss Fallaci - È il racconto di formazione di una ragazza che scopre se stessa e cerca di affermarsi nella sua passione. Così si lancia nella scommessa con il direttore di riuscire a intervistare Marilyn Monroe, chiedendo in cambio, nel caso ci fosse riuscita, di passare ad altri temi. Lei voleva fare lo scrittore e lo diceva al maschile, la giacca da giornalista le stava stretta". (Quotidiano.net)

Elijah Knight nella serie tv Miss Fallaci : “Oriana era un’eroina” - Ha recitato nella serie tv Miss Fallaci, sulla vita della scrittrice Oriana Fallaci. “Per alcuni anni ho scolpito il mio profilo per ruoli nell’esercito americano, tra le altre cose – afferma Knight – tutti i provini, l’allenamento fisico, il mio addestramento nella vita reale dell’esercito: tutto è stato ripagato! Era la prima volta che partecipavo a un film sulla Seconda Guerra Mondiale e, ... (Spettacolo.periodicodaily.com)

Miriam Leone “Oriana Fallaci è ispirazione per le nuove generazioni” - Nella vita non devi lasciarti abbattere, e nella serie questo emerge bene. Un’ultima considerazione di Leone riguarda le posizioni di Oriana Fallaci avuto dopo gli attentati dell’Undici settembre 2001: “La rabbia e l’orgoglio ha creato una sorta di damnatio memorie su Oriana, ma lei è stata una grande intellettuale del Novecento, e non va mai dimenticato: non si improvvisava mai per quello che ... (Unlimitednews.it)