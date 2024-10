Migranti, il Viminale ricorre contro il tribunale di Roma sul caso Albania: mandato all’avvocatura di Stato (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ottobre 2024 – Nuova mossa dell’Italia sul caso dei Migranti rimandati indietro dall’Albania. Dopo che ieri il governo ha tentato di blindati i rimpatri con un decreto ad hoc, fonti di agenzia riferiscono oggi del ricorso del Viminale contro il tribunale di Roma. Il ministero degli Interni ha dato mandato all'avvocatura dello Stato di preparare i ricorsi contro la sentenza che ha bocciato il trattenimento dei 12 Migranti in Albania. Il nodo posto dal Viminale è la mancata applicazione della norma italiana sui Paesi sicuri. A seguito della mancata convalida i profughi erano stati trasferiti in Italia sabato scorso. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri convocato per la decisione dei giudici sui Migranti in Albania, Roma 21 ottobre 2024. Quotidiano.net - Migranti, il Viminale ricorre contro il tribunale di Roma sul caso Albania: mandato all’avvocatura di Stato Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – Nuova mossa dell’Italia suldeirimandati indietro dall’. Dopo che ieri il governo ha tentato di blindati i rimpatri con un decreto ad hoc, fonti di agenzia riferiscono oggi del ricorso delildi. Il ministero degli Interni ha datoall'avvocatura dellodi preparare i ricorsila sentenza che ha bocciato il trattenimento dei 12in. Il nodo posto dalè la mancata applicazione della norma italiana sui Paesi sicuri. A seguito della mancata convalida i profughi erano stati trasferiti in Italia sabato scorso. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri convocato per la decisione dei giudici suiin21 ottobre 2024.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Sentenza Ue distorta". Il Viminale fa ricorso contro la sentenza sui migranti - Il Tribunale di Roma aveva bocciato il trattenimento dei 12 migranti in Albania, trasferiti in Italia sabato scorso dopo la mancata convalida: le istanze del ministero dell'Interno presso la Cassazione arrivano il giorno dopo il decreto ad hoc del governo Meloni. (Ilgiornale.it)

Migranti in Albania - Viminale fa ricorso in Cassazione contro l'ordinanza - Sì al ricorso in Cassazione contro le ordinanze della sezione immigrazione del tribunale di Roma. Il ministero dell’Interno ha dato mandato all’Avvocatura di Stato per presentare appello contro la sentenza che ha bocciato il trattenimento dei dodici migranti in Albania nel centro italiano di permanenza. (Tg24.sky.it)

Migranti - Viminale fa ricorso contro decisione Tribunale di Roma su trattenimenti in Albania - Il ricorso del Viminale arriva un giorno dopo il Consiglio dei ministri in cui è stato varato un disegno di legge proprio per superare quanto stabilito dai giudici della Capitale, prevedendo con normativa primaria una lista di 19 Paesi sicuri. Come preannunciato dal governo nell’immediatezza della pronuncia, il ministero dell’Interno ha dato mandato all’Avvocatura di Stato di presentare ricorso ... (Lapresse.it)