Mercedes-Benz primo impianto europeo per il riciclo delle batterie

(Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Mercedes-Benz ha aperto in Europa il primo impianto di riciclo delle batterie. Attraverso un processo meccanico – idrometallurgico integrato, il nuovo impianto Mercedes-Benz per il riciclo delle batterie di auto elettriche è situato nel sud della Germania, a Kuppenheim. La Casa della Stella a Tre Punte dimostra ancora una volta la sua volontà

